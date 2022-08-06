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Названа опасность проживания в маленькой квартире

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Малогабаритное жилье может оказывать негативное воздействие на психику человека, рассказала психолог Елена Чекалина.

Сложнее всего начать жить в небольшой квартире во время стресса и жизненных неурядиц, малогабаритное жилье может усугубить тревожные расстройства у людей, склонных к самокритике, отметила специалист.

«Человек, переехавший в крошечную квартиру из жилья большей площади, будет неизбежно грустить. А если это происходит на фоне жизненного кризиса — развода, потери работы или чего-то еще, то ситуация может усугубляться и даже привести к депрессии», — сказала она.

Однако для студента или только начинающего работать молодого человека такая собственность станет показателем независимости и будет вызывать гордость, уточнила психолог.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

TehN1k

Окраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!

Nik3316

я один хренею от наглости товарища Зе?))))

CaRdan

У нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?