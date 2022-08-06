Названа опасность проживания в маленькой квартире

Малогабаритное жилье может оказывать негативное воздействие на психику человека, рассказала психолог Елена Чекалина.

Сложнее всего начать жить в небольшой квартире во время стресса и жизненных неурядиц, малогабаритное жилье может усугубить тревожные расстройства у людей, склонных к самокритике, отметила специалист.

«Человек, переехавший в крошечную квартиру из жилья большей площади, будет неизбежно грустить. А если это происходит на фоне жизненного кризиса — развода, потери работы или чего-то еще, то ситуация может усугубляться и даже привести к депрессии», — сказала она.

Однако для студента или только начинающего работать молодого человека такая собственность станет показателем независимости и будет вызывать гордость, уточнила психолог.