Названа опасность проживания в маленькой квартире

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Малогабаритное жилье может оказывать негативное воздействие на психику человека, рассказала психолог Елена Чекалина.
Сложнее всего начать жить в небольшой квартире во время стресса и жизненных неурядиц, малогабаритное жилье может усугубить тревожные расстройства у людей, склонных к самокритике, отметила специалист.
«Человек, переехавший в крошечную квартиру из жилья большей площади, будет неизбежно грустить. А если это происходит на фоне жизненного кризиса — развода, потери работы или чего-то еще, то ситуация может усугубляться и даже привести к депрессии», — сказала она.
Однако для студента или только начинающего работать молодого человека такая собственность станет показателем независимости и будет вызывать гордость, уточнила психолог.
correctorЦензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...
TehN1kОкраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!
Nik3316я один хренею от наглости товарища Зе?))))
CaRdanУ нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?