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Принтер научили стирать напечатанное на бумаге

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Специалисты израильской компании Reep Technologies разработали инновационную технологию, благодаря которой принтер может стирать текст на бумаге. Первые подобные устройства могут появиться на рынке в течение пяти лет.

Решение основано на лазерном удалении чернил. При воздействии специального лазера чернила с поверхности бумаги попросту испаряются, при этом сам лист остается невредимым.

В результате бумагу при необходимости можно использовать многократно. По подсчетам разработчиков, система позволяет печатать, стирать и снова печатать текст на одном и том же листе до десяти раз.

При этом само устройство внешне напоминает обычный принтер. Пользователь кладет в него бумагу, после чего начинается процесс обработки его лазером. В финале получается чистый лист, готовый к новой распечатке.

В перспективе разработанная технология позволяет существенно сократить потребление бумаги и сохранить десятки тысяч деревьев, а также сократить выбросы углекислого газа.

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Топ комментариев

corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

scrubs2009

Да кто вы такие чтобы призывать, указывать, угрожать... ваше место у параши

CaRdan

У нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?

TehN1k

Окраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!