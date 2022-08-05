Принтер научили стирать напечатанное на бумаге

Специалисты израильской компании Reep Technologies разработали инновационную технологию, благодаря которой принтер может стирать текст на бумаге. Первые подобные устройства могут появиться на рынке в течение пяти лет.

Решение основано на лазерном удалении чернил. При воздействии специального лазера чернила с поверхности бумаги попросту испаряются, при этом сам лист остается невредимым.

В результате бумагу при необходимости можно использовать многократно. По подсчетам разработчиков, система позволяет печатать, стирать и снова печатать текст на одном и том же листе до десяти раз.

При этом само устройство внешне напоминает обычный принтер. Пользователь кладет в него бумагу, после чего начинается процесс обработки его лазером. В финале получается чистый лист, готовый к новой распечатке.

В перспективе разработанная технология позволяет существенно сократить потребление бумаги и сохранить десятки тысяч деревьев, а также сократить выбросы углекислого газа.