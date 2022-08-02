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ЦБ предсказал начало восстановления экономики России в 2023 году

Источник:
«Российская газета»
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Российский валовый внутренний продукт перейдет к восстановительному росту во второй половине 2023 года, такой прогноз дал Банк России в докладе о денежно-кредитной политике.

По прогнозу ЦБ, сокращение экономики будет продолжаться до середины 2023 года. При этом там предполагают, что спад экономики в этом году будет менее глубоким.

«В целом по итогам 2022 года ВВП сократится на 4-6%, что несколько лучше апрельских оценок (8-10%). В годовом выражении сокращение будет продолжаться до середины 2023 года, поэтому по итогам 2023 года также прогнозируется спад в диапазоне 1-4%», — приводит «Российская газета» сообщение регулятора.

В ЦБ отметили, что начиная с середины 2023 и в 2024 году экономика будет расти восстановительным темпом, хоть и несколько меньшим, чем оценивалось в апреле (1,5-2,5% вместо 2,5-3,5%).

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