Xiaomi выпустила доступную колонку с экраном

Xiaomi выпустила беспроводную колонку Xiaomi Smart Home Screen 6 с дисплеем, камерой и возможностью интеграции в систему умного дома, она поступила в продажу по цене 349 юаней (3,2 тысячи рублей).

Колонка получила интегрированный дизайн. Половину фронтальной панели занимает шестидюймовый экран, а вторую часть — сетка, прикрывающая динамики. Сбоку расположена кнопка, позволяющая отключить микрофон и деактивировать голосовой помощник.

Колонку можно использовать для видеозвонков, в качестве видеоняни или как часть системы видеонаблюдения. Интеграция с MIUI Home позволяет Smart Home Screen 6 управлять всеми элементами умного дома без необходимости использовать смартфон.

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Например, с ее помощью можно включать свет, управлять бытовой техникой или настроить сценарии работы кондиционера в зависимости от времени суток и показаний температурных датчиков. Фактически она может заменить смартфон при управлении большинством элементов умного дома.