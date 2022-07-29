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Xiaomi выпустила доступную колонку с экраном

Источник:
Sibnet.ru
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Беспроводная колонка Xiaomi Smart Home Screen 6
Фото: © Xiaomi

Xiaomi выпустила беспроводную колонку Xiaomi Smart Home Screen 6 с дисплеем, камерой и возможностью интеграции в систему умного дома, она поступила в продажу по цене 349 юаней (3,2 тысячи рублей). 

Колонка получила интегрированный дизайн. Половину фронтальной панели занимает шестидюймовый экран, а вторую часть — сетка, прикрывающая динамики. Сбоку расположена кнопка, позволяющая отключить микрофон и деактивировать голосовой помощник.

Колонку можно использовать для видеозвонков, в качестве видеоняни или как часть системы видеонаблюдения. Интеграция с MIUI Home позволяет Smart Home Screen 6 управлять всеми элементами умного дома без необходимости использовать смартфон.

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Например, с ее помощью можно включать свет, управлять бытовой техникой или настроить сценарии работы кондиционера в зависимости от времени суток и показаний температурных датчиков. Фактически она может заменить смартфон при управлении большинством элементов умного дома.

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Топ комментариев

Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

nicollaich

Может, пора как Батько, вернуть смертную казнь?

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.