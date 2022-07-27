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Xiaomi представила умный блендер

Источник:
Sibnet.ru
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Умный блендер Xiaomi Smart
Фото: © Xioami

Xiaomi представила умный блендер Mijia Smart. Новинка отличается высоким объемом, тишиной работы, функциями подогрева и самоочистки и может быть интегрирована в систему умного дома.

Блендер Mijia Smart имеет большую чашу объемом 800 миллилитров из кремниевого стекла, не влияющего на вкусовые качества продуктов. Крышка оснащена специальным клапаном для предотвращения разрушения чаши в случае, если она переполнится при взбивании. 

Основание сделано из прессованного алюминия с керамическим напылением, его легко мыть при любых типах загрязнений.

Mijia Smart не предусматривает мытья в посудомоечной машине, но имеет режим автоматической чистки. Автоочистка запускается нажатием кнопки или в приложении-компаньоне умного дома Xiaomi. 

Прибором можно управлять с помощью мобильного приложения, через умный дом Xiaomi или задавать сценарии работы на предстоящие 24 часа. Например, автоматически смолоть кофе или приготовить теплый суп-пюре к заданному времени. Блендер может поддерживать температуру или подогревать продукты.

На этапе краудфандинга на платформе Xiaomi Youpin блендер Xiaomi Smart можно приобрести за 299 юаней (2,6 тысячи рублей), после завершения сбора средств он обойдется в 329 юаней (2,9 тысячи рублей).

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Топ комментариев

Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©

Asd10

Вот она и угробила Европу! Потому, что в школу ходить не хотела.))) Но ваще это феномен манипуляции...