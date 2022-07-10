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Самоуправляемый автомобиль Xiaomi попал на фото

Источник:
Sibnet.ru
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Электрокар Xiaomi с автопилотом
Фото: © Deroy

Первый самоуправляемый автомобиль Xiaomi «засветился» в городских условиях. Ранее компания сообщала, что массовое производство конкурента Tesla начнется в 2024 году.

Китайский автомобильный блогер Deroy опубликовал в социальной сети Weibo фотографию тестового автомобиля Xiaomi с функцией автопилота. Пользователи соцсети отметили приятный несколько футуристический дизайн машины.

Наличие датчика Lidar на крыше автомобиля говорит о том, что тестируется его взаимодействие с окружающей средой и вполне вероятно, что компания перешла к испытаниям ранее анонсированного автопилота. Впрочем, сама машина может и не принадлежать Xiaomi, а использоваться как тестовая площадка.

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Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявлял, что компания планирует серьезно заниматься электроавтомобилями и инвестирует около 1,5 миллиарда долларов в это направление.

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serii11

Ыще рано, нужно посмотреть как европа переживет зиму без газа, а украинушка еще и без угля, электричества...

pepelmetal

Дипломатически пытались решить с 2014 года, не получилось, что ж, кушайте)

slavaynin

Как Дядя Вова скажет,так и будет.

Snikolas

Интересно а Великую Россию спросили как она хочет выйти из этого конфликта???