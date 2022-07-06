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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Упрощенная Lada Granta получила спортивную версию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Стартовала продажа седана Lada Granta Drive Active 2022 модельного года, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Упрощенное авто не оборудовано подушками безопасности, но получило кондиционер.

На Lada Granta Drive Active’22 устанавливается короткоходная подвеска со спортивными настройками. Шасси позволяет уверенно проходить острые виражи, сохраняя при этом достаточный уровень комфорта на дорогах общего пользования.

В качестве силового агрегата использован 1,6-литровый двигатель мощностью 90 лошадиных в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В оснащение входят электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, зеркала с обогревом и электроприводом, аудиоподготовка и динамики, бортовой компьютер, центральный замок, розетка 12V на центральной консоли, подсветка вещевого ящика и багажного отделения. К заказу доступны версии Granta Drive Active, оборудованные кондиционером.

Цены на Granta Drive Active стартуют с отметки 784,9 тысячи рублей. Это на 138 тысяч рублей выгоднее стоимости авто предыдущего модельного года.

Тема: Русские машины
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