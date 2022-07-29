Банки внедрят бесконтактную оплату по Union Pay

Российские банки работают над возможностью использования карт Union Pay для бесконтактных платежей. Клиенты «Газпромбанка» и «Солидарности» уже могут платить смартфоном, а «Почта Банк» и «МТС Банк» реализуют сервис до конца года.

«Почта Банк» планирует использовать Huawei Pay (аналог Google Pay) для предоставления своим клиентам возможности бесконтактной оплаты с помощью смартфона, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей организации.

«МТС Банк» работает над добавлением бесконтактных платежей. Источник в компании сообщил, что китайский Union Pay не успевает сертифицировать новые решения из-за высокого спроса, появившегося после ухода из России Master Card и Visa, поэтому внедрение функции может затягиваться.

По оценкам «Почта Банка», карты системы Union Pay применяются в основном за границей и для платежей в иностранных интернет-магазинах. Российские пользователи приобретают их, чтобы обойти санкционные ограничения.

Россияне оказались без клавиатур с русской раскладкой

Карты китайской платежной системы Union Pay работают в 180 странах и регионах. В России они получили распространение после ухода Master Card и Visa и блокировки всех отечественных сервисов оплаты на зарубежных площадках.