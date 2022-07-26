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Человек и компьютер

Стали доступны цифровые копии Windows 11

Источник:
Sibnet.ru
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Ноутбук с Windows 11
Фото: © Windows

Microsoft приступила к продажам цифровых копий Windows 11. Ранее пользователи могли только обновиться до новой версии операционной системы с Windows 10, купить коробочную версию или получить ОС с новым компьютером.

В цифровом магазине Microsoft появились в продаже Windows 11 Home и Windows 11 Pro по цене 139 и 199 долларов соответственно. Теперь операционную систему можно купить онлайн, скачать и самостоятельно установить на любой соответствующий системным требованиям компьютер.

Цифровую лицензию ранее невозможно было приобрести обычному пользователю, приходилось устанавливать сначала Windows 10, после чего проводить обновление до новой версии ОС.

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Пользователям пока доступна возможность скачать цифровую версию, приобрести Windows 11 на флешке, как это было с Windows 10, пока невозможно.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

Alhazred

Пустые угрозы как по мне. Без ядерной войны тут не обойтись. А после нее Аляска нафиг никому не нужна...

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©