Стали доступны цифровые копии Windows 11

Microsoft приступила к продажам цифровых копий Windows 11. Ранее пользователи могли только обновиться до новой версии операционной системы с Windows 10, купить коробочную версию или получить ОС с новым компьютером.

В цифровом магазине Microsoft появились в продаже Windows 11 Home и Windows 11 Pro по цене 139 и 199 долларов соответственно. Теперь операционную систему можно купить онлайн, скачать и самостоятельно установить на любой соответствующий системным требованиям компьютер.

Цифровую лицензию ранее невозможно было приобрести обычному пользователю, приходилось устанавливать сначала Windows 10, после чего проводить обновление до новой версии ОС.

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Пользователям пока доступна возможность скачать цифровую версию, приобрести Windows 11 на флешке, как это было с Windows 10, пока невозможно.