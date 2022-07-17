Microsoft передумала «убивать» Windows 7

Компания Microsoft в ближайшее время объявит о продлении поддержки Windows 7 для корпоративных пользователей до января 2026 года.

Энтузиасты обнаружили в июльских обновления безопасности KB5015861 и KB5015862 лицензии и ключи Extended Security Updates для продления поддержки «семерки» после завершения текущего периода обслуживания.

Официально поддержка Windows 7 должна завершиться в январе 2023 года. Таким образом, корпорация намерена продлить поддержку устаревшей операционной системы еще на три года.

В список систем, которые продолжат получать обновления, вошли Windows 7 SP1 Enterprise, Windows 7 SP1 Pro, Windows Server 2008 R2, Windows Embedded Standard 7, а также Windows Embedded POS Ready 7.

При этом пользователи домашней версии Windows 7 перестали получать обновления еще в январе 2020 года. Однако многие поклонники «семерки» после этого установили корпоративные версии ОС для домашнего использования.