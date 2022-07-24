НАВЕРХ

Федор Емельяненко проведет финальный бой

Источник:
Sibnet.ru
453 0
Фото: © пресс-служба Союза ММА России

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко завершит карьеру боем с американцем Райаном Бейдерой, сообщает пресс-служба Bellator.

Первоначально последний бой Емельяненко планировалось провести на Красной площади в Москве, но в связи с санкциями из-за военной операции на Украине проведение поединка на территории России стало невозможным.

Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator в 2019 году. Бойцу предстоит провести последний, заключительный бой в рамках контракта с американской организацией.

Спортсмен в июле 2015 года он объявил о возвращении на профессиональный ринг после длительного перерыва. На счету россиянина 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

Еще по теме
Петр Ян проведет бой в октябре против Шона О'Мэлли
Секс‑символ ММА снимется в фильме ужасов с рэпером 50 Cent
Сборная России выиграла Интерконтинентальный кубок по боксу
Загитова провела спарринг с олимпийским чемпионом по боксу
смотреть все
Спорт #Единоборства
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (0)
Картина дня
Курсу рубля предрекли кардинальные изменения
Трамп раскритиковал чрезмерное финансирование Украины
США лишатся Аляски из-за антироссийских санкций
Глава ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Asd10

Дождётесь, маленько вам осталось ждать.)))

Alhazred

Ну Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.

Alhazred

Политики в Европе давным-давно выродились, да и в Штатах тоже. Сплошная клоунада.)))

mosquito__2010

Сила в правде, а не в искусственных декларациях.