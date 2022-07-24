Федор Емельяненко проведет финальный бой

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко завершит карьеру боем с американцем Райаном Бейдерой, сообщает пресс-служба Bellator.

Первоначально последний бой Емельяненко планировалось провести на Красной площади в Москве, но в связи с санкциями из-за военной операции на Украине проведение поединка на территории России стало невозможным.

Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator в 2019 году. Бойцу предстоит провести последний, заключительный бой в рамках контракта с американской организацией.

Спортсмен в июле 2015 года он объявил о возвращении на профессиональный ринг после длительного перерыва. На счету россиянина 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.