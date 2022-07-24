Федор Емельяненко проведет финальный бой

Фото: © пресс-служба Союза ММА России
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко завершит карьеру боем с американцем Райаном Бейдерой, сообщает пресс-служба Bellator.
Первоначально последний бой Емельяненко планировалось провести на Красной площади в Москве, но в связи с санкциями из-за военной операции на Украине проведение поединка на территории России стало невозможным.
Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator в 2019 году. Бойцу предстоит провести последний, заключительный бой в рамках контракта с американской организацией.
Спортсмен в июле 2015 года он объявил о возвращении на профессиональный ринг после длительного перерыва. На счету россиянина 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.
Asd10Дождётесь, маленько вам осталось ждать.)))
AlhazredНу Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.
AlhazredПолитики в Европе давным-давно выродились, да и в Штатах тоже. Сплошная клоунада.)))
mosquito__2010Сила в правде, а не в искусственных декларациях.