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Робот сломал ребенку палец за неверный ход на шахматном турнире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Робот-шахматист сломал палец ребенку во время международного шахматного форума Moscow Chess Open, проходившего в Москве с 13 по 21 июля, рассказал президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев.

«Робот сломал палец ребенку — это, конечно, плохо. Робот нами был арендован, он выставляется много где, уже давно, со специалистами. Видимо, недосмотрели операторы. Ребенок сделал ход, и после этого надо дать время на ответ робота, но мальчик поспешил, робот схватил его. Мы к роботу отношения не имеем», — сказал ТАСС Лазарев.

Ребенок играл уже на следующий день, доиграл турнир в гипсе, а волонтеры помогали записывать ходы.

«Сейчас звонил Москомспорт, родители хотят обратиться в прокуратуру, будем общаться, разбираться и постараемся помочь (семье), чем сможем. А операторам робота, видимо, придется подумать над усилением защиты, чтобы подобная ситуация не повторялась», — добавил собеседник агентства.

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