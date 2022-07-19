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Персональные аватары стали доступны пользователям «ВКонтакте»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Соцсеть «ВКонтакте» запустила возможность создания персонального цифрового аватара пользователя Vmoji, сообщает пресс-служба компании. Новая функция — это первый шаг в построении виртуальной вселенной социальной сети.

«Используя собственный креативный стиль отрисовки, технологии распознавания лиц и генеративные модели ВКонтакте дают возможность смоделировать аватар, похожий на человека, изображенного на фотографии» — отмечается в сообщении.

Чтобы создать своего персонажа, достаточно выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать селфи. Нейросети сами предложат внешний вид для аватара. При необходимости аватар можно настроить вручную либо отредактировать отдельные элементы.

Базовый набор стикеров Vmoji доступен бесплатно в обновленной версии приложения «ВКонтакте». При этом у сервиса есть платные премиум-функции: к примеру, можно дополнить образ особыми уникальными элементами.

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