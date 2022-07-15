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«Авангард» собрал полные трибуны на тренировке

Источник:
Sibnet.ru
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Хоккейный клуб «Авангард» собрал полные трибуны на первой за четыре года тренировке в Омске, сообщается в телеграм-канале команды.

«Болельщики «Авангарда» очень соскучились по своей команде: смотрите сколько людей собралось на первой за 4 сезона тренировке в Омске», — говорится в сообщении.

«Ястребы» начинают подготовку к новому чемпионату дома и впервые за четыре сезона выйдут на омский лед. Для болельщиков тренировку сделали открытой.

Это будет первая тренировка «ястребов» в Омске с 2018 года — последние четыре года хоккеисты «Авангарда» провели в подмосковной Балашихе, где впервые за 17 лет стали чемпионами России.

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