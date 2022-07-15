Секс‑символ ММА снимется в фильме ужасов с рэпером 50 Cent

Девушка-боец ММА, бывшая представительница UFC Пейдж Ванзант вместе с рэпером 50 Cent снимется в фильме ужасов про блогеров.

Спортсменка из США снимется в эпизоде хоррора. Американка — одна из самых красивых представительниц смешанных единоборств. В MMA она провела восемь лет и 13 поединков.Также в картине снимется рэпер 50 Cent.

Фильм Skill House («Дом навыков») сценариста и режиссера Джоша Столберга («Спираль») исследует социальные сети и культуру влияния, а также то, что новички в этой сфере готовы сделать, чтобы добиться славы, сообщает портал Deadline.

Фильм разрабатывают в Лос-Анджелесе в «коллаборационном доме» TikTok, известном как Sway House. Выход фильма намечен на начало следующего года.