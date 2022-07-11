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Twitter попробует через суд заставить Маска купить соцсеть

Источник:
Sibnet.ru
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Twitter на смартфоне
Фото: © Marten Bjork / Unsplash License

Руководство Twitter обратится в суд, чтобы заставить Илона Маска купить социальную сеть. Ранее миллиардер разорвал соглашение о покупке из-за невыполнения компанией ряда обязательств.

Twitter нанял юристов для представления интересов в суде по иску к Илону Маску из-за его отказа приобретать компанию, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что иск будет подан в ближайшие дни.

Илон Маск разорвал соглашение о покупке Twitter из-за того, что соцсеть не предоставила достоверные данные. Это касается прежде всего информации о количестве фальшивых аккаунтов и учетных записей, используемых для спам-рассылок. Эти данные могли повлиять на реальную стоимость компании.

В мае Маск сообщил, что пытается получить подтверждение информации о том, что количество поддельных аккаунтов и ботов не превышает 5% от общего числа пользователей сети, но это ему так и не удалось. 

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По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в случае разрыва соглашения Маск должен будет выплатить компании около 1 миллиарда долларов компенсации. В апреле он был готов приобрести соцсеть за 44 миллиарда.

Илон Маск — руководитель компаний SpaceX и Tesla. Он находится в числе самых богатых людей мира и обладает состоянием в 227 миллиардов долларов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...

serii11

Ыще рано, нужно посмотреть как европа переживет зиму без газа, а украинушка еще и без угля, электричества...

slavaynin

Как Дядя Вова скажет,так и будет.

pepelmetal

Дипломатически пытались решить с 2014 года, не получилось, что ж, кушайте)