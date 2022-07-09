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Илон Маск отказался покупать Twitter

Источник:
Reuters
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Фото: © Sibnet.ru

Американский миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отказался от покупки Twitter из-за того, что социальная сеть не предоставила информацию о количестве ботов.

Маск собирался купить соцсеть за 44 миллиарда долларов в апреле. Однако потом приостановил сделку до подтверждения данных, что поддельные и спам-аккаунты составляют меньше 5% от общего числа пользователей Twitter.

СМИ уже писали о том, что сделка находится под угрозой срыва. Так, представители Маска пришли к выводу, что данные Twitter о фейковых и спам-аккаунтах не поддаются проверке. Маск лично выбрал 100 случайных учетных записей и пришел к выводу, что фейковые аккаунты составляют не менее 20% от всех пользователей.

Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор уже сообщил о намерении соцсети подать в суд. Согласно условиям соглашения, Маск должен уплатить неустойку в размере 1 миллиарда долларов, если сделка не состоится.

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CaRdan

А как же антидопинговое вот это все?

orangeraven

И когда, по вашему, ждать победоносного наступления ВСУ? Иркут предсказывал его в июне-июле, потом перенес...

CaRdan

Во первых, т-72 и т-62 машины одного порядка, разной конструкции, собирались на разных заводах, но существовали...

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dr.petrov вы охерительный тормоз