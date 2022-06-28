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Беспилотный самолет «Партизан» прошел очередные испытания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Фонд перспективных исследований

Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина создает самолет короткого взлета и посадки «Партизан», испытания прошла модернизированная гибридная силовая установка, позволяющая судну взлетать как вертолет, сообщил Фонд перспективных исследований.

Сотрудники СибНИА доработали гибридную силовую установку, изготовили и установили на самолет новые композитные трехлопасные винты с более высокими показателями прочности и тяги, а также доработали управление нижними закрылками в режиме элеронов для улучшения управляемости на малых скоростях.

В июне 2022 года летающая лаборатория на базе самолета ТВС-2МС выполнила пробежки по полосе и летные испытания, в процессе которых подтвердились улучшенные взлетно-посадочные характеристики: увеличенная тяга распределенной силовой установки, снижение шума винтов и более устойчивое управление по крену на малых скоростях.

Работы над самолетом «Партизан» начались в 2019 году. Демонстратор должен взлетать с площадки, которая штатно предназначена для вертолета Ми-8. 

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GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет

Nik3316

"Бумагу белую не делаем и ленты для кассовых аппаратов."...уже давно делаем, очнись)т.е. если сейчас...

Nik3316

"скажи чучело или я тебе..." ахахахаха ну правдо чучело))))))) ну д.... (с.) Лаврова )))))))))))))