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Центробанк установил официальные курсы валют на выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник, 27 июня. Доллар подешевел на 3 копейки и теперь стоит 53,32 рубля.

Курс евро опустился на 2 копейки и составляет 55,96 рубля. Эксперты отмечают, что рубль продолжает укрепляться в преддверии пика налоговых платежей компаний-экспортеров.

В начале следующей недели они должны будут перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, чуть позднее — налог на прибыль. Поэтому они продают валюту для конвертации ее в рубли.

Аналитики полагают, что сейчас курс российской валюты находится на своем локальном пике, после окончания налоговых выплат экспортерами начнется его корректировка.

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