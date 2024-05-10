Почта России запустила переводы на иностранные банковские карты

Почта России запустила сервис, благодаря которому можно пополнить карты, выпущенные банками Молдовы, Таджикистана и Киргизии.

Операцию можно совершить по номеру телефона в отделениях почты на всей территории России. Для перевода средств необходимо сообщить оператору страну и банк, в котором открыт счет, а также привязанный к нему номер мобильного телефона.

Перевод поступит на карту получателя мгновенно после приема денег в почтовом отделении. Денежные переводы в Киргизию на карту платежной системы Elcart будут бесплатными, во всех остальных случаях взимается комиссия.

«Процедура оформления перевода очень простая, деньги поступают на счет мгновенно, все это существенно экономит время, мы рассчитываем, что сервис будет популярен среди клиентов», — отметил директор «Продуктовой фабрики» Почты России Антон Нечаев.

Ранее Почта России запустила сервис международных денежных переводов в Армению, Киргизию, Белоруссию, Молдавию, Таджикистан, Монголию, Сербию, Абхазию.