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Аналитик объяснил новое повышение ставок по вкладам в банках

Источник:
«Прайм»
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Банки начали точечно повышать ставки по вкладам выше текущей ключевой ставки Центробанка — это значит, что они не рассчитывают на скорое смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, считает главный аналитик «Банки.Ру» Богдан Зварич.

Снижения ключевой ставки банки теперь ждут не ранее 2025 года. С большой долей вероятности ставка на уровне 16% сохранится до конца текущего, сказал «Прайм» Зварич. Более того, есть риски того, что Банк России может ее поднять.

По словам эксперта, на таком фоне банки подстраивают предложения по вкладам под новую реальность, улучшая условия и поднимая ставки. Так, Сбер объявил о повышении ставки по своему флагманскому вкладу «Лучший» сразу до 18% годовых. Ставки по ряду продуктов повысили Альфа-банк, МКБ и ряд других кредитных организаций. 

Зварич отметил, что до тех пор, пока регулятор не повысит ставку, предложения по вкладам будут улучшать лишь некоторые банки — если им нужна дополнительная ликвидность на определенные сроки.

После повышения ключевой ставки, если оно произойдет, выгодные предложения по вкладам станут массовыми. Но это по-прежнему затронет лишь депозиты сроком до полугода, заключил эксперт.

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