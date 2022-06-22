Xiaomi выпустила мощный планшет‑трансформер

Xiaomi представила свой первый планшет-трансформер XiaomiBook S 12.4. Он представляет собой мощное устройство под управлением Windows с возможностью подключения клавиатуры.

Корпус XiaomiBook S выполнен из алюминия, имеется защитное стекло класса Gorilla Glass 3, оно обеспечивает высокие показатели олеофобности и износостойкости. При желании к нему можно подключить клавиатуру и превратить в полноценный лаптоп.

Планшет-трансформер имеет разрешение экрана 2560x1600 пикселей и частоту обновления экрана в 60 Гц. При скромных показателях яркость дисплея составляет 500 нит, что обеспечивает высокую четкость изображения и способствует комфортной работе.

Компьютер XiaomiBook S создан на базе процессора Snapdragon 8cx Gen 2, на момент выхода (2020 год) данный чип был быстрее Core i5 Ice Lake (десятое поколение), системы с ним до сих пор конкурентоспособны и показывают высокую производительность.

Оперативной памяти в планшете 8 Гб, постоянной — 256 Гб. Планшет работает со всеми современными сетями, в том числе Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, имеет разъемы USB Type-C и 3,5-миллиметровый аудиовыход. Он поддерживает подключение внешнего монитора с разрешением 4К.

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Предзаказ на XiaomiBook S 12.4 начнется 30 июня. Стартовая стоимость составляет 600 евро, спустя 48 часов после начала продаж она поднимется до 700 евро.