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Xiaomi представила новую миниатюрную зубную щетку

Источник:
Sibnet.ru
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Зубная щетка Xiaomi MIJIA T200 Sonic Electric Toothbrus
Фото: Xiaomi

Xiaomi представила зубную щетку MIJIA T200 Sonic Electric Toothbrush. Новинка способна проработать до 25 дней на одном заряде и благодаря небольшому размеру проникать в самые труднодоступные места.

Зубная щетка Xiaomi MIJIA T200 Sonic Electric Toothbrush меньше аналогов, диаметр ее дна всего 23 миллиметра. Она не такая громоздкая, а конструкция позволяет брать ее с собой в путешествие.

Чистка производится миниатюрной щеткой с антибактериальным шелковым ворсом. Головка мягко колеблется, максимальная скорость — 31 тысячу вибраций в минуту. Размеры позволяют проникнуть в самые труднодоступные места и провести качественную очистку зубов и десен.

#Потребитель
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MIJIA T200 Sonic Electric Toothbrush имеет два режима работы: классический и щадящий. 

Первый подойдет для обычных пользователей, а второй понадобится людям с повышенной чувствительностью зубов и десен.

Щетка MIJIA T200 Sonic Electric Toothbrush заряжается через порт USB Type-C, одного заряда хватит до 25 дней использования при чистке зубов два раза в день. 

Устройство водонепроницаемо и может без вреда пролежать под водой до полутора часов. Стоимость новинки 12 долларов.

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