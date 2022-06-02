Xiaomi представила новую миниатюрную зубную щетку

Xiaomi представила зубную щетку MIJIA T200 Sonic Electric Toothbrush. Новинка способна проработать до 25 дней на одном заряде и благодаря небольшому размеру проникать в самые труднодоступные места.

Зубная щетка Xiaomi MIJIA T200 Sonic Electric Toothbrush меньше аналогов, диаметр ее дна всего 23 миллиметра. Она не такая громоздкая, а конструкция позволяет брать ее с собой в путешествие.

Чистка производится миниатюрной щеткой с антибактериальным шелковым ворсом. Головка мягко колеблется, максимальная скорость — 31 тысячу вибраций в минуту. Размеры позволяют проникнуть в самые труднодоступные места и провести качественную очистку зубов и десен.

#Потребитель Вся правда о зубных пастах и щетках

MIJIA T200 Sonic Electric Toothbrush имеет два режима работы: классический и щадящий.

Первый подойдет для обычных пользователей, а второй понадобится людям с повышенной чувствительностью зубов и десен.

Щетка MIJIA T200 Sonic Electric Toothbrush заряжается через порт USB Type-C, одного заряда хватит до 25 дней использования при чистке зубов два раза в день.

Устройство водонепроницаемо и может без вреда пролежать под водой до полутора часов. Стоимость новинки 12 долларов.