Путин поручил построить миллиарды квадратных метров жилья

Миллиарды квадратных метров нового жилья должны быть построены для решения жилищной проблемы в России, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

«По такому показателю, как обеспеченность жильем граждан, мы, к сожалению, до сих пор отстаем от очень многих стран, в том числе от наших соседей. Чтобы решить проблему жилья, нам нужны действительно сотни миллионов, а в общей сложности несколько миллиардов квадратных метров нового жилья», — сказал Путин.

По его словам, запрос на новое жилье и, соответственно, на новое качество жизни у людей колоссальный. «Причем вложенные сюда деньги возвращаются с хорошей отдачей в госбюджет и приносят прибыль банкам и инвесторам», — отметил президент.

Путин призвал сломать многие устоявшиеся стереотипы, которые мешают двигаться дальше в сфере строительства, сохраняя при этом макроэкономическую стабильность в стране.