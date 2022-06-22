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Путин поручил построить миллиарды квадратных метров жилья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Миллиарды квадратных метров нового жилья должны быть построены для решения жилищной проблемы в России, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

«По такому показателю, как обеспеченность жильем граждан, мы, к сожалению, до сих пор отстаем от очень многих стран, в том числе от наших соседей. Чтобы решить проблему жилья, нам нужны действительно сотни миллионов, а в общей сложности несколько миллиардов квадратных метров нового жилья», — сказал Путин.

По его словам, запрос на новое жилье и, соответственно, на новое качество жизни у людей колоссальный. «Причем вложенные сюда деньги возвращаются с хорошей отдачей в госбюджет и приносят прибыль банкам и инвесторам», — отметил президент.

Путин призвал сломать многие устоявшиеся стереотипы, которые мешают двигаться дальше в сфере строительства, сохраняя при этом макроэкономическую стабильность в стране.

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Экономика #Квадраты
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jeryakob

зато курс жрачки растет постоянно. а через 10 дней курс коммуналки еще поднимется

Grossmeister38rus

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scrubs2009

Всё легко и просто так у них, че Илюшь, хочешь поворовать так прям конкретно. Ответ: Да Папулечка, крутя...