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Xiaomi запустила в России «Летнюю распродажу»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Xiaomi запустила распродажу смартфонов и другой фирменной техники в своем официальном российском онлайн-магазине.

Акция «Летняя распродажа Xiaomi» стартовала 20 июня и продлится до 23:59 по московскому времени 3 июля 2022 года. Организаторы обещают участникам скидки до 20 тысяч рублей на некоторые позиции.

Так, максимальная скидка в 20 тысяч рублей предлагается для смартфонов Poco X4 Pro 5G (30 990 рублей вместо прежних 50 990) и Xiaomi 12 Pro (114 990 рублей вместо прежних 134 990). Впрочем, есть и другие выгодные предложения.

Например, на 13 тысяч рублей дешевле можно купить Poco M4 Pro (26 990 рублей вместо прежних 39 990), на 10 тысяч — Redmi Note 10S и Xiaomi 12X.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.