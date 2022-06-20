Xiaomi запустила в России «Летнюю распродажу»

Компания Xiaomi запустила распродажу смартфонов и другой фирменной техники в своем официальном российском онлайн-магазине.

Акция «Летняя распродажа Xiaomi» стартовала 20 июня и продлится до 23:59 по московскому времени 3 июля 2022 года. Организаторы обещают участникам скидки до 20 тысяч рублей на некоторые позиции.

Так, максимальная скидка в 20 тысяч рублей предлагается для смартфонов Poco X4 Pro 5G (30 990 рублей вместо прежних 50 990) и Xiaomi 12 Pro (114 990 рублей вместо прежних 134 990). Впрочем, есть и другие выгодные предложения.

Например, на 13 тысяч рублей дешевле можно купить Poco M4 Pro (26 990 рублей вместо прежних 39 990), на 10 тысяч — Redmi Note 10S и Xiaomi 12X.