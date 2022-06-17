Путин предложил навсегда отказаться от проверок бизнеса

Необходимо полностью отменить большинство плановых проверок российского бизнеса, заявил президент Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.

По словам главы государства, «есть основания на постоянной основе отказаться от проверок всего российского бизнеса», деятельность которого не связана с рисками причинения вреда.

Путин уточнил, что в марте были отменены проверки предпринимателей, при этом статистика по нарушениям не выросла, а упала. Президент подчеркнул, что власти продолжат снижать административную нагрузку.

Он также отметил, что необходимо основательно подойти к декриминализации некоторых экономических преступлений. До 1 октября Путин поручил подготовить поправки о пересмотре оснований для заключения под стражу бизнесменов.