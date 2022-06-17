NVIDIA прокомментировала слухи об уходе из России

NVIDIA опровергла слухи о полном уходе из России. Компания не планирует закрывать бизнес и не накладывает на партнеров каких-либо ограничений, связанных с поставками видеокарт.

«Бизнес Nvidia — вне политики, насколько это сейчас возможно, и мы никогда не заявляли об уходе. Вместе с тем остановлены поставки продуктов, которые выпускаются непосредственно под брендом Nvidia: видеокарты Founders Edition, ТВ-приставки Nvidia Shield, а также решения Nvidia для профессионального и корпоративного рынков», — рассказали TAdviser в российской пресс-службе Nvidia.

Слухи об уходе NVIDIA из России появились после открытия исследовательского центра в Армении. В компании пояснили, что он призван дополнить российский филиал, а не заменить его. В ереванский офис были переведены сотрудники, самостоятельно пожелавшие сменить место работы.

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О возобновлении поставок в Россию не сообщается. Отмечается, что NVIDIA не накладывает ограничений на партнеров, но производители продукции на базе технологий компании самостоятельно принимают решение о продаже товаров на территории РФ.

NVIDIA — один из крупнейших производителей графических чипов и видеокарт на их основе. С марта 2022 года компания приостановила продажу оборудования в России на фоне событий на Украине.