Россия остается без процессоров «Байкал»

Тайваньская компания TSMC, занимавшаяся производством российских процессоров «Байкал», отказалась от заключения дальнейшего контракта. Собственных мощностей для создания этих чипов в России не существует.

«Байкал Электроникс» может заморозить выпуск серверных процессоров из-за отказа тайваньской компании-производителя TSMC заключать договор о дальнейшем сотрудничестве, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники на рынке. Уже произведенные процессоры в Россию поставляться не будут.

«Об этом говорили участники недавнего саммита дизайн-центров: проблемы с доступом к производственным мощностям и зарубежной IP делают поставки ненадежными и закладывать такой процессор в разработку новых компьютеров слишком рискованно», — цитирует издание топ-менеджера неназванного профильного предприятия.

В России наладить производство конкурентоспособных процессоров не получится. Ведущий производитель чипов «Микрон» выпускает их по 65-нанометровому техпроцессу, что было актуально около 20 лет назад. Наладить выпуск более современного, но не ведущего, 28-нанометрового поколения в стране получится не ранее, чем к 2030 году.

Запущено производство ноутбука на процессоре «Байкал-М»

TSMC — крупнейший производитель процессоров. Компания занималась изготовлением чипов «Эльбрус» и «Байкал», но после начала спецоперации на Украине остановила производство.