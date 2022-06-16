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Россия остается без процессоров «Байкал»

Источник:
Sibnet.ru
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Стилизованный процессор
Фото: © Байкал Электроникс

Тайваньская компания TSMC, занимавшаяся производством российских процессоров «Байкал», отказалась от заключения дальнейшего контракта. Собственных мощностей для создания этих чипов в России не существует.

«Байкал Электроникс» может заморозить выпуск серверных процессоров из-за отказа тайваньской компании-производителя TSMC заключать договор о дальнейшем сотрудничестве, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники на рынке. Уже произведенные процессоры в Россию поставляться не будут.

«Об этом говорили участники недавнего саммита дизайн-центров: проблемы с доступом к производственным мощностям и зарубежной IP делают поставки ненадежными и закладывать такой процессор в разработку новых компьютеров слишком рискованно», — цитирует издание топ-менеджера неназванного профильного предприятия.

В России наладить производство конкурентоспособных процессоров не получится. Ведущий производитель чипов «Микрон» выпускает их по 65-нанометровому техпроцессу, что было актуально около 20 лет назад. Наладить выпуск более современного, но не ведущего, 28-нанометрового поколения в стране получится не ранее, чем к 2030 году.

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TSMC — крупнейший производитель процессоров. Компания занималась изготовлением чипов «Эльбрус» и «Байкал», но после начала спецоперации на Украине остановила производство.

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Disobedient

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