Запущено производство российского ноутбука на процессоре «Байкал-М»

Компания «Промобит» приступила к производству отечественного ноутбука Bitblaze Titan на базе мобильного чипа «Байкал-М».

Первая партия будет состоять из тысячи ноутбуков, предназначенных для госструктур и ведомств. В случае успеха производитель рассчитывает до конца 2022 года начать серийное производство модели, пишет портал Ferra.ru.

Отмечается, что предсерийная версия ноутбука будет тоньше и легче показанного ранее инженерного образца. Это объясняется тем, что при разработке прототипа использовалась полноценная материнская плата, которая встречается в системных блоках.

Фото: © bitblaze.ru

Ноутбук Bitblaze Titan оснащен 15,6-дюймовый IPS-дисплеем с FullHD-разрешением, 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ постоянной. Ноутбук работает под управлением российских Linux-дистрибутивов на выбор — Alt или Astra.

Отечественный ноутбук обойдется в 100-120 тысяч рублей. В качестве особенности разработчики обещают повышенную защиту от кибертатак.