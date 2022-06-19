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Ученые изобрели дешевые пластиковые чипы

Источник:
Sibnet.ru
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Гибкий процессор FlexiCore
Фото: © PragmatIC Semiconductor

Ученые изобрели чипы на пластиковой основе FlexiCore. Они могут быть применимы для простых вычислений и в области интернета вещей, например, в умном доме.

Специалисты из Университета Иллинойса оптимизировали новый чип таким образом, чтобы использовать минимум транзисторов, и намеренно занизили архитектуру до 4-8 бит для уменьшения размера и снижения количества возможного брака, сообщает IEEE Spectrum со ссылкой на руководителя группы Ракеша Кумара.

FlexiCore размером 5,6 квадратных миллиметра, состоит всего из 2104 полупроводников (примерно столько же Intel 4004 1971 года производства). В плане вычислений чипы неконкурентоспособны по сравнению с современными кремниевыми образцами, но благодаря гибкости позволяют дать старт развитию повсеместной электроники.

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Команда уже произвела первые пластиковые чипы и проводит тестирование влияния изгиба на работоспособность. По мнению разработчиков, благодаря дешевизне и простоте интеграции, в будущем FlexiCore помогут подключить к интернету вещей практически любой предмет, например, бинт или бутылку.

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Топ комментариев

Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

pepelmetal

А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?

pepelmetal

Странно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили

urbasik

Профилактика оборудования должна длиться не менее одного года.