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Xiaomi выпустила огромный недорогой холодильник

Источник:
Sibnet.ru
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Большой холодильник Xiaomi объемом 610 литров
Фото: © Xiaomi

Xiaomi выпустила огромный двухдверный холодильник Mijia 610L объемом 610 литров. Он оснащен системой антибактериальной очистки и подключается к умному дому через приложение Mijia.

Двери холодильника Mijia 610L расположены вертикально и ограничивают открытие под прямым углом. Холодильник разделен на 20 отделений, объем морозилки 227 литров, основной камеры — 383 литра. Высоту боковых полок можно регулировать.

За температурой следят четыре датчика, их показания можно отслеживать в приложении умного дома Mijia, настраивать температуру в разных отделах и получать уведомления. 

Холодильник имеет систему антибактериальной защиты, предотвращающей образование плесени и распространения запахов.

Несмотря на большой объем, холодильник оснащен всего одним компрессором, но на него предоставляется гарантия 10 лет. Он довольно тихий — 36 дБ, что сопоставимо с шепотом. Стоимость холодильника Mijia 610L в Китае 375 долларов.

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pepelmetal

Ну сейчас наукраине обкатают и сделают ещё лучше

mosquito__2010

"Арестович: Идея Украины — это врать себе и другим, потому что если сказать правду, то рухнет все.".

corrector

"Немецкое тяжелое вооружение прибудет на Украину 22 июня.." 22 го, июня... ну тупые!

mosquito__2010

Эта американская истеричка под названием Президент США смешна до коликов ))). Это всё не я ! Это всё...