Xiaomi выпустила огромный недорогой холодильник

Xiaomi выпустила огромный двухдверный холодильник Mijia 610L объемом 610 литров. Он оснащен системой антибактериальной очистки и подключается к умному дому через приложение Mijia.

Двери холодильника Mijia 610L расположены вертикально и ограничивают открытие под прямым углом. Холодильник разделен на 20 отделений, объем морозилки 227 литров, основной камеры — 383 литра. Высоту боковых полок можно регулировать.

За температурой следят четыре датчика, их показания можно отслеживать в приложении умного дома Mijia, настраивать температуру в разных отделах и получать уведомления.

Холодильник имеет систему антибактериальной защиты, предотвращающей образование плесени и распространения запахов.

Несмотря на большой объем, холодильник оснащен всего одним компрессором, но на него предоставляется гарантия 10 лет. Он довольно тихий — 36 дБ, что сопоставимо с шепотом. Стоимость холодильника Mijia 610L в Китае 375 долларов.

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