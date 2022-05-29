Глава Nokia спрогнозировал отказ человечества от смартфонов

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк считает, что распространение сетей 6G послужит толчком для отказа человечества от смартфонов в пользу более удобных очков или встраиваемых в тело гаджетов.

В рамках выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Лундмарк высказал мнение, что к 2030 году сети 6G получат широчайшее распространение и это послужит толчком к появлению гаджетов, более удобных чем современные смартфоны.

По мнению гендиректора Nokia, к концу десятилетия «многие из этих изобретений будут встроены непосредственно в наши тела». Он не исключил появления цифровых двойников, но обратил внимание на то, что это потребует огромных вычислительных ресурсов.

Финансовый директор Google Рут Порат на форуме в Давосе сообщила, что компания работает над внедрением дополненной реальности для решения бытовых проблем.

Например, Google уже разработала умные очки с возможностью предоставления текстового перевода речи собеседника, что позволяет устранить языковой барьер.