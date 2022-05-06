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Qualcomm представила линейку адаптеров Wi‑Fi 7

Источник:
Sibnet.ru
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Символ Wi-Fi
Фото: Dreamlike Street / Unsplash License

Qualcomm объявила о выпуске семейства платформ Qualcomm Networking Pro Series Gen 3 с Wi-Fi 7. Новый стандарт поддерживает передачу данных со скоростью до 33 Гбит/с.

Новая платформа Qualcomm Networking Pro Series Wi-Fi 7, анонсированная на официальном сайте Qualcomm, обеспечит беспроводное соединение на скорости до 33 Гбит/с, пропускную способность более 10 Гбит/с, поддержку каналов с частотой до 320 МГц и четырехдиапазонное подключение по 16 потокам.

Подключать к одному каналу можно будет до 500 пользователей. Это требуется, прежде всего, в местах массового скопления людей, например, офисах, на семинарах, конференциях. 

Qualcomm также предполагает создание профессионального геймерского сетевого оборудования для использования в домашних условиях.

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Оборудование на базе новой платформы появится уже в 2023 году, полная документация по протоколу Wi-Fi 7 еще не разработана. Ее выход ожидается не раньше 2024 года.

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