Все включено: что такое экосистема Ростелекома

Среднестатистический россиянин перестает пользоваться отдельными цифровыми сервисами и делает выбор в пользу готовых экосистем. Пример такой экосистемы — услуги Ростелекома, крупнейший провайдер отвечает на цифровые запросы современного гражданина одним «пакетом».

На сегодня Ростелеком предлагает в рамках единой экосистемы мобильную и стационарную телефонию, широкополосный доступ в интернет, интерактивное ТВ, умный домофон, услуги умного дома и видеонаблюдения, сервисы для геймеров, образовательные услуги и множество дополнительных опций вроде облачного хранилища, антивирусов, компьютерной помощи и др.

Фактически, благодаря одному провайдеру можно обеспечить себя всеми видами связи и телевидения, организовать умный контроль жилья, защитить компьютерное оборудование и данные, плюс к этому обучение и развлечение детей. А также автономность — многие услуги остаются с абонентом независимо от его местонахождения и текущего интернет-оператора.

Настройка пакетов услуг

Новые тарифы-конструкторы Ростелекома под одним счетом объединяют четыре основные услуги: домашний интернет, мобильную связь, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр. При этом конкретные сочетания выбирает клиент.

Например, тариф «Комбо 2 в 1» объединяет интернет и сотовую связь либо интернет и цифровое телевидение. Тариф «Комбо 3 в 1» — это интернет, интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр Wink. «Комбо 4 в 1» добавляет к этому набору мобильную связь.

Более того, в рамках каждого тарифа можно гибко настраивать нужные параметры. Так, скорость домашнего интернета можно выбрать из довольно широкого диапазона — от «золотого стандарта» 100 Мбит/с до геймерских 300-500 Мбит/с, одновременно подключив нужные опции, например, игровые.

Также при настройке «Комбо» можно выбрать количество минут мобильной связи и подходящую подписку видеосервиса Wink, который подключается как интерактивное ТВ через приставку или запускается самостоятельно через приложения на ТВ и смартфоне и ПК.

Мобильная связь РТК

Несколько лет назад Ростелеком приобрел российскую часть мобильного оператора «Теле2». Теперь абоненты «Теле2» имеют преимущества, например могут обменивать минуты на фильмы в Wink, а Ростелеком запустил мобильную связь под собственным брендом.

Сим-карты Ростелекома выгоднее всего объединять в один пакет с другими услугами провайдера — в этом случае можно сэкономить до 68% в сравнении с покупкой услуг по отдельности. Кроме того, на один счет можно привязать до пяти сим-карт и контролировать баланс из одного места.

Минимальный комбинированный пакет с мобильной связью включает широкополосный доступ в интернет со скоростью 100 Мбит/с и пакет «Стартовый» для Wink. Что касается самой мобильной связи, то клиент во всех возможных пакетах получает не менее 1200 минут с безлимитом на звонки абонентам Ростелекома и 50 ГБ трафика.

Зона покрытия мобильной связи Ростелеком

Пакетное подключение услуг не только выгодно, но и удобно — например, можно в любое время смотреть контент Wink на своем смартфоне. Пользоваться облачным хранилищем «Яндекс. Диск+» с синхронизацией данных на разных устройствах. Также можно получить неограниченный трафик для использования приложений «Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Транспорт», соцсетей и мессенджеров.

Игровые сервисы

Для геймеров Ростелеком предлагает дополнительные игровые опции на обычных интернет-тарифах и линейку тарифов «Игровой» с системой бонусов в популярных играх. Кроме этого, его пользователям обеспечивается приоритизация игрового трафика.

В списке партнеров — игровые компании Wargaming, MY.GAMES, «Фогейм». Премиальные Бонусы доступны в популярных играх Lineage 2, Blade & Soul, Aion, Point Blank, Warface, CrossFire, ArcheAge, а также World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships.

Например, для «танкистов» тариф «Игровой» дает бесконечный дает премиум-аккаунт в WoT, обеспечивающий дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта в игре. Кроме этого, им выдается эксклюзивная техника.

Для геймеров организован фирменный маркет, на котором доступно более 2 тысяч компьютерных игр от 48 ведущих зарубежных и российских издателей. Подписчикам доступны специальные скидки и распродажи.

Для клиентов с маломощным компьютером существует услуга облачного гейминга. Эта технология, при которой игры запускаются не на устройстве пользователя, на удаленном сервере, при этом пользователь получает возможность поиграть в требовательные новинки фактически на любом устройстве.

Сервисы умного дома

Умный дом Ростелекома — это интеллектуальные датчики, управляемые розетки и лампы, а также домашнее и уличное видеонаблюдение. Приобрести готовый «Умный дом» можно в разной комплектации, минимальный комплект — это контролер, датчики движения и открытия.

Система умного дома гибко настраивается и при необходимости масштабируется — со временем можно наращивать количество подключенных датчиков и устройств. Важно, что умный дом Ростелекома работает на сетях любых операторов.

Управляется умный дом через специальное приложение. Также интегрируется с колонкой «Капсула» с умным ассистентом Марусей.

Сценарии для управления домом можно использовать готовые или настроить самостоятельно. Например, сценарий «Я просыпаюсь»: утром в назначенное время с помощью датчика реле открываются шторы, включается умная розетка кофемашины, а умная колонка включает музыку. Или «Я в отпуске»: умные лампочки включаются и выключаются, имитируя присутствие хозяев дома.

А в фоновом режиме разнообразные датчики отслеживают аварийные ситуации — в случае протечек воды, возгораний или нарушении состояния дверей и окон владелец немедленно получит уведомление.

Умный дом «Расширенный» разыгрывается в игре «Три истории», запущенной на Sibnet.ru совместно с Ростелеком. Также в списке призов умная колонка, видеокамеры, различные умные гаджеты, сувениры и промокоды на бесплатное подключение услуг.

Приобрести видеокамеру и оформить услугу «Видеонаблюдение» можно отдельно от умного дома. Но также, как и умный дом, подключить к интернету можно от любого провайдера, быть интернет-абонентом Ростелекома необязательно.

Установив камеру дома или улице, можно удаленно присматривать за детьми или домашними животными, контролировать территорию и просматривать архив в случае спорных ситуаций.

Сервисы для образования

Образовательный сервис «Ростелеком Лицей» представляет собой полноценную платформу для электронного обучения детей с 1 по 11 класс. Школьники могут самостоятельно изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к контрольным и выпускным экзаменам.

Удаленные уроки решают проблему пробелов в знаниях по нужным предметам без привлечения дорогостоящих репетиторов. Обучение на платформе доступно в любое время и в любом месте, достаточно планшета или компьютера с интернетом. При этом даже необязательно быть абонентом РТК.

Фото: © Sibnet.ru

Еще один образовательный сервис — «Книги», он был запущен совместно с известным магазином цифровых изданий «ЛитРес». Здесь доступны 180 тысяч электронных и 40 тысяч аудиокниг — современная литература и классика, развивающие книги, детская литература, книги на иностранных языках.

Сервис предлагает гибкие тарифы — например, базовая подписка открывает доступ к 135 тысячам электронных книг. Тариф «Премиум» гарантирует читателю коллекцию из 180 тысяч электронных книг. Подписка «Аудио» позволяет бесплатно слушать аудиокниги, а тариф «Все включено» открывает весь контент сервиса.