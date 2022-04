Танк Т-44-100 в игре World of Tanks

Нужен ли геймеру специальный интернет? Ростелеком считает, что да, и продолжает совершенствовать геймерский тариф. На сегодня тарифный план «Игровой» обеспечивает максимально комфортные условия для игры: гарантируется стабильно скоростной интернет и низкий пинг. А главная фишка тарифа — уникальные бонусы в топовых онлайн-играх.

Современные игры требуют от геймеров полной отдачи, в том числе и материальной. Сложно состязаться с опытными игроками, имея слабенький компьютер. Мощная же машина стоит больших денег. Решение этой проблемы предложил лидер телекоммуникационного рынка России — Ростелеком.

В 2016 году компания запустила тарифный «Игровой». Первой игрой проекта стал культовый танковый симулятор World of Tanks. Затем подключились World of Warplanes и World of Warships. Позднее партнерами тарифа стали игры «Фогейм» (Lineage 2, Blade & Soul, Aion и Point Blank) и MY.GAMES (Warface, CrossFire, Lost Ark и ArcheAge).

Два главных составляющих тарифа «Игровой» — мощный интернет и бесконечный премиум-аккаунт. Скорость соединения достигает 300 мегабит в секунду с оптимизированным подключением к игровым серверам. Это обеспечивает низкий пинг, а также быструю загрузку патчей и обновлений.

За шесть лет работы тарифа Ростелеком совместно с партнерами построили целую экосистему, завязанную на премиальных аккаунтах. При этом каждая игра предоставляют свои уникальные преимущества.

Супертанк в подарок

Игроки World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes на все время действия тарифного плана получают премиум-аккаунт, обеспечивающий дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта в игре.

Танковый премиум-аккаунт также позволит дополнительно получить до 3 миллионов серебра из резервного хранилища и 750 бон за премиум задачи каждый месяц. Он дает право брать в аренду танки на весь месяц и пересаживать экипажи без штрафа.

Фишка тарифа — эксклюзивные образцы техники, разработанные специально для абонентов тарифа «Игровой». Так, игроки World of Tanks получили танк Т-44-100 (Р). Он бесплатно предоставляется при первой активации опции.

Т-44-100 (Р) — универсальная и эффективная боевая машина, подходящая под разные стили игры. Она имеет 100-миллиметровое орудие, противокумулятивные экраны и уникальный камуфляж. В плюс к танку идет 100% прокачанный экипаж с изученным навыком «боевое братство».

Истребитель VI уровня ЯК-3Т в игре World of Warplanes Фото: © Wargaming

Игроков в World of Warplanes ждет эксклюзивный истребитель VI уровня ЯК-3Т и слот в ангаре. В качестве бонуса идет прокачанный на 100% экипаж с одним очком и режим «полная боевая готовность».

Поклонники World of Warships получают корабль VIII уровня — крейсер «Багратион» с уникальным камуфляжем. Эта боевая единица приносит 50% к опыту. Комплектом к кораблю идет командир с 10 очками навыков и ежедневный бонус в 25 дублонов.

Оружие и экипировка

Абоненты «Игрового» в MY.GAMES после активации опции ежедневно получают «дни РТК», дающие игрокам новые виды оружия, костюмы персонажей или другие внутриигровые предметы.

В онлайн-шутере Warface пользователь при подключении получит четыре единицы огнестрельного оружия. Причем его можно менять каждый день. Также на счет начисляется по десять игровых кредитов ежедневно.

Тактический сетевой шутер СrossFire Фото: © MY.GAMES

В тактическом сетевом шутере СrossFire доступно три вида бонусов. Абонент может выбрать один из четырех видов оружия. Тип оружия можно менять каждый день, а начисление ежедневных бонусов происходит даже без входа в игру.

В каждой игре «Фогейм» — Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion — абоненты получают подарок за подключение, а затем на их игровой аккаунт в личном кабинете приходят ежедневные подарки и бонусы за стаж – игровые преимущества, позволяющие гораздо быстрее добиться высоких результатов.

