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Тариф «Игровой» даст преимущества в онлайн‑играх

Источник:
Sibnet.ru
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Танк Т-44-100 в игре World of Tanks
Танк Т-44-100 в игре World of Tanks
Фото: © Wargaming
Нужен ли геймеру специальный интернет? Ростелеком считает, что да, и продолжает совершенствовать геймерский тариф. На сегодня тарифный план «Игровой» обеспечивает максимально комфортные условия для игры: гарантируется стабильно скоростной интернет и низкий пинг. А главная фишка тарифа — уникальные бонусы в топовых онлайн-играх.

Современные игры требуют от геймеров полной отдачи, в том числе и материальной. Сложно состязаться с опытными игроками, имея слабенький компьютер. Мощная же машина стоит больших денег. Решение этой проблемы предложил лидер телекоммуникационного рынка России — Ростелеком.

В 2016 году компания запустила тарифный «Игровой». Первой игрой проекта стал культовый танковый симулятор World of Tanks. Затем подключились World of Warplanes и World of Warships. Позднее партнерами тарифа стали игры «Фогейм» (Lineage 2, Blade & Soul, Aion и Point Blank) и MY.GAMES (Warface, CrossFire, Lost Ark и ArcheAge).

Два главных составляющих тарифа «Игровой» — мощный интернет и бесконечный премиум-аккаунт. Скорость соединения достигает 300 мегабит в секунду с оптимизированным подключением к игровым серверам. Это обеспечивает низкий пинг, а также быструю загрузку патчей и обновлений.

За шесть лет работы тарифа Ростелеком совместно с партнерами построили целую экосистему, завязанную на премиальных аккаунтах. При этом каждая игра предоставляют свои уникальные преимущества.

Супертанк в подарок

Игроки World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes на все время действия тарифного плана получают премиум-аккаунт, обеспечивающий дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта в игре.

Танковый премиум-аккаунт также позволит дополнительно получить до 3 миллионов серебра из резервного хранилища и 750 бон за премиум задачи каждый месяц. Он дает право брать в аренду танки на весь месяц и пересаживать экипажи без штрафа.

Фишка тарифа — эксклюзивные образцы техники, разработанные специально для абонентов тарифа «Игровой». Так, игроки World of Tanks получили танк Т-44-100 (Р). Он бесплатно предоставляется при первой активации опции.

Т-44-100 (Р) — универсальная и эффективная боевая машина, подходящая под разные стили игры. Она имеет 100-миллиметровое орудие, противокумулятивные экраны и уникальный камуфляж. В плюс к танку идет 100% прокачанный экипаж с изученным навыком «боевое братство».

Истребитель VI уровня ЯК-3Т в игре World of Warplanes
Истребитель VI уровня ЯК-3Т в игре World of Warplanes
Фото: © Wargaming

Игроков в World of Warplanes ждет эксклюзивный истребитель VI уровня ЯК-3Т и слот в ангаре. В качестве бонуса идет прокачанный на 100% экипаж с одним очком и режим «полная боевая готовность».

Поклонники World of Warships получают корабль VIII уровня — крейсер «Багратион» с уникальным камуфляжем. Эта боевая единица приносит 50% к опыту. Комплектом к кораблю идет командир с 10 очками навыков и ежедневный бонус в 25 дублонов.

Оружие и экипировка

Абоненты «Игрового» в MY.GAMES после активации опции ежедневно получают «дни РТК», дающие игрокам новые виды оружия, костюмы персонажей или другие внутриигровые предметы.

В онлайн-шутере Warface пользователь при подключении получит четыре единицы огнестрельного оружия. Причем его можно менять каждый день. Также на счет начисляется по десять игровых кредитов ежедневно.

Тактический сетевой шутер СrossFire
Тактический сетевой шутер СrossFire
Фото: © MY.GAMES

В тактическом сетевом шутере СrossFire доступно три вида бонусов. Абонент может выбрать один из четырех видов оружия. Тип оружия можно менять каждый день, а начисление ежедневных бонусов происходит даже без входа в игру.

В каждой игре «Фогейм» — Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion — абоненты получают подарок за подключение, а затем на их игровой аккаунт в личном кабинете приходят ежедневные подарки и бонусы за стаж – игровые преимущества, позволяющие гораздо быстрее добиться высоких результатов.

Новая игра «Три истории» запущена на портале Sibnet.ru к 9 Мая. Шанс выиграть приз от Ростелекома, в том числе гаджеты, промокоды или бесплатный месяц тарифа «Игровой» — каждый день!
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Игры #ММО #Экшены #Аркады #Интернет
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Demosfen

Контроль над движением капитала нужно было установить ещё 20 лет назад. Потому что вывод капитала за...

pkv84

Bloomberg вообще много откровенного бреда пишет,так себе источник,на уровне The Sun/

nicollaich

Синяк за рулём не имеет профессиональной принадлежности.И дорога ему на электрический стул.

gena415

а за чем? наши ресурсы ,ихние деньги , или ты работаешь за идею?? и кушаешь сплошной кислород?