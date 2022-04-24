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Как обменять минуты Tele2 на фильмы Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Абоненты Tele2 могут обменять неистраченные по мобильному тарифу минуты на фильмы в видеосервисе Wink. Смотреть кино можно как на мобильном гаджете и ПК, так и по телевизору, если на нем установлено приложение Wink.

Видеосервис Wink — это онлайн-кинотеатр и интерактивное телевидение одновременно. Благодаря тому, что разработчик видеосервиса — Ростелеком, абоненты Tele2 имеют дополнительные преимущества и возможности в Wink.

Стоимость фильма в минутах равна его длительности. Например, если фильм идет 1 час 35 минут, он будет доступен за 95 минут пакета трафика.

Обменять минуты на фильмы можно через приложение «Мой Tele2». На главном экране в блоке «Возможности» найти «Управление минутами». Также это можно сделать на сайте Wink — в личном кабинете под информацией об остатках по тарифу.

В обмен на минуты Wink предлагает более 4 тысяч фильмов: проверенные временем киноленты, и фильмы, недавно вышедшие на большие экраны.

Начать просмотр можно сразу, нажав «Смотреть на Wink», или посмотреть фильм позднее в разделе «Моя коллекция» в личном кабинете Tele2. Для всех абонентов Tele2 кино хранится от 48 часов до 30 дней с момента обмена – это зависит от того, какой фильм выбран.

Если зарегистрироваться или войти в свой профиль Wink с номером Tele2, то приобретенные фильмы станут доступны на нескольких устройствах сразу: смартфоне, планшете, компьютере, ТВ-приставке и Smart TV.

До 9 мая можно получить промокод Wink на бесплатное подключение подписки «Трансформер» на три месяца. Промокоды в числе других призов разыгрываются в онлайн-игре «Три истории», запущенной на Sibnet.ru совместно с Ростелеком к празднику Победы.

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