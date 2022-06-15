Появилась возможность переноса чатов WhatsApp с Android на iOS

Возможность безопасного переноса истории сообщений с Android на iOS появилась в WhatsApp. Она будет полезна при переходе на смартфоны iPhone и позволит полностью сохранить чаты.

Переход возможен с устройств не старше Android 5 на iPhone с версией iOS 15.5 и выше, сообщает портал WABetaInfo. Отмечается, что смартфоны с iOS 16 пока не работают с новой функцией, так как WhatsApp не поддерживает бета-версии ОС.

Чтобы начать перенос iPhone должен быть новым или пройти процедуру сброса к заводским настройкам. Это требуется для активации на нем режима миграции данных. На Android-смартфон нужно установить приложение Move to iOS.

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Далее необходимо запустить Move to iOS и следовать инструкциям. Смартфоны нужно подключить к одной Wi-Fi сети и выбрать переносимые данные и приложения. В списке обязательно указать WhatsApp и дождаться завершения процедуры миграции.

После завершения переноса данных приложений достаточно авторизоваться в WhatsApp на iPhone под тем же номером телефона и все чаты вместе с историей сообщений будут доступны. Перенесутся не только текстовые посты, но и мультимедиа.