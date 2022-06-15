НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Появилась возможность переноса чатов WhatsApp с Android на iOS

Источник:
Sibnet.ru
142 0
Иконка WhatsApp на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Возможность безопасного переноса истории сообщений с Android на iOS появилась в WhatsApp. Она будет полезна при переходе на смартфоны iPhone и позволит полностью сохранить чаты.

Переход возможен с устройств не старше Android 5 на iPhone с версией iOS 15.5 и выше, сообщает портал WABetaInfo. Отмечается, что смартфоны с iOS 16 пока не работают с новой функцией, так как WhatsApp не поддерживает бета-версии ОС.

Чтобы начать перенос iPhone должен быть новым или пройти процедуру сброса к заводским настройкам. Это требуется для активации на нем режима миграции данных. На Android-смартфон нужно установить приложение Move to iOS.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБезопасный мессенджер разработали в России

Далее необходимо запустить Move to iOS и следовать инструкциям. Смартфоны нужно подключить к одной Wi-Fi сети и выбрать переносимые данные и приложения. В списке обязательно указать WhatsApp и дождаться завершения процедуры миграции.

После завершения переноса данных приложений достаточно авторизоваться в WhatsApp на iPhone под тем же номером телефона и все чаты вместе с историей сообщений будут доступны. Перенесутся не только текстовые посты, но и мультимедиа. 

SIBNET.RU В TELEGRAM



Еще по теме
Еврокомиссия обяжет Google и Twitter бороться с фейками
WhatsApp позволит редактировать сообщения
Twitter введет подписку на поиск
TikTok уберет лишнее с экрана
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
31.05.22, 17:52
3462
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
2412
0
Как сохранить сайт в PDF
Простой способ сохранить веб-страницу через опцию печати
28.05.22, 21:21
4165
2
Как создать виртуальный жесткий диск в Windows
Виртуальный жесткий диск удобен тем, что сам диск и данные, хранящиеся на нем, можно просто перенести на другой компьютер путем копирования одного файла
15.05.22, 14:17
5615
2
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
Зная простые сочетания клавиш, можно использовать базовые функции веб-обозревателя без необходимости открывать настройки и искать нужный пункт
20.04.22, 11:14
8099
0
Как выбрать
Какой смартфон делает лучшие фотографии
02.06.22, 14:51
2710
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
8968
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
9102
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
13607
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
12185
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выступит с «чрезвычайно важным» обращением
Глава Nokia предрек закат эры смартфонов
Российские дроны‑камикадзе доказали эффективность на Украине
Интернет-трафик российских пользователей детализируют
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Можно им и вообще перекрыть, чтобы поняли чего стоит русофобия в современном мире

Disobedient

Бубочка устроил истерику. "Ты немецкий бюргер, обещал что ради меня пойдешь на все, запороть экономику...

Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Maniac.

Первые сталкеры не больно то по европе распродались. там примерно 20-30% было раскуплено на всю европу....