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Безопасный корпоративный мессенджер разработали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Конференция Ростех
Фото: Ростех

Госкорпорация Ростех совместно с «Открытой мобильной платформой» разработала защищенный корпоративный мессенджер «Колибри». Он обеспечивает безопасное соединение, шифрует данные и минимизирует возможность информационных утечек.

«Колибри» поставляется в формате комплексного решения, включающего не только мессенджер, но и криптографический модуль, выполненный в формате SD-карты, и VPN-клиент, сообщается на сайте Ростеха. Его разработкой занимается Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт (ПНИЭИ) холдинга «Росэлектроника».

«В мессенджере используются только российские доверенные решения, что гарантирует информационную безопасность корпоративных коммуникаций. В дальнейшем мы планируем адаптировать для ОС «Аврора» разработанную ПНИЭИ технологию аутентификации на основе биометрии, нейронных сетей и криптографии, а также дополнить этой опцией продукты «Колибри», — сказал генеральный директор ПНИЭИ Вячеслав Фунтиков.

Мессенджер имеет встроенные средства защиты и шифрования, что позволяет пользователям подключаться к корпоративным ресурсам с минимальной угрозой утечки данных.

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«Колибри» разрабатывается только для операционной системы «Аврора» 4.0, используемой в рабочих мобильных устройствах крупных российских компаний, например, ОАО «РЖД», «Почта России» и «Ростелеком».

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