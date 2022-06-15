Появится новый способ оплаты картой «Мир»

Банки, работающие с картами «Мир», с 25 октября смогут выполнять операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов. Эти операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты.

«Держатель карты "Мир" формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», — пояснили «Известиям» представители национальной платежной системы.

QR-коды позволят оплачивать товары и услуги с помощью смартфона без предъявления банковской карты.

В банке «Открытие» рассказали, что нововведение предусматривает генерацию QR-кодов в мобильном приложении банка и в MirPay. По мнению представителей кредитной организации, этот способ будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей.