Еврокомиссия обяжет Google и Twitter бороться с фейками

Еврокомиссия подготовила обновленный Кодекс по борьбе с дезинформацией. Он обяжет Google, Twitter и другие ресурсы и социальные сети бороться с дипфейками и недостоверной информацией.

Компании будут обязаны принять меры для борьбы с фейками, поддельными учетными записями и распространением ложной информации в течение полугода после подписания Кодекса, сообщает Reuters, ознакомившийся с проектом документа.

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Кодекс обяжет все технологические компании, работающие в Евросоюзе, самостоятельно бороться с недостоверной информацией, особое внимание уделяется манипулятивным приемам мошенников, например, дипфейкам, поддельным аккаунтам и счетам.

Подписантов обяжут бороться с рекламой, содержащей дезинформацию, и обеспечить прозрачность политического промо.

В случае несоблюдения обязательств компании ожидает штраф в размере до 6% от глобального оборота. Документ будет принят Еврокомиссией 16 июня в рамках мероприятия по борьбе с поддельными новостями и дезинформацией в сети.