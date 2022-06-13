Ротенберг пообещал хоккею популярность, как у «Дома‑2»

Федерация хоккея России будет работать для того, чтобы хоккей по популярности вышел на уровень телепередачи «Дом-2», заявил первый вице-президент ФХР и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг.

«Мы хотим быть по популярности на уровне программ, которые набирают большой рейтинг, например, "Дом-2". Мы можем сделать так, чтобы хоккей был на уровне программы "Дом-2"», — цитирует ТАСС Ротенберга.

Конкретных шагов для достижения такой популярности вице-президент ФХР не предложил. Но он считает, что хоккеем должны интересовать все, а не только спортивные журналисты. «Чтобы хоккейные ролики набирали не миллион просмотров, а 50 миллионов», — отметил Ротенберг.

Сборная России по решению Международной федерации хоккея пропустила чемпионат мира —2022 и отстранена от следующего, который состоится в 2023 году в Финляндии и Латвии. Также страна лишена домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.