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Введение электронных паспортов заморожено

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Введение электронных паспортов в России заморожено из-за спецоперации на территории Украины. Ранее старт проекта был намечен на 2023 год.

Приостановку проекта подтвердил замдиректора по федеральному проекту «Цифровое Государственное управление» Кирилл Емельянов, пишет Forbes. По его словам, на это есть несколько причин.

Так, проект состоит из двух частей — «паспорта гражданина на электронном носителе» и «цифровых двойников документов». Последнее предполагает предъявление QR-кода вместо водительских прав. Но это требует повышения мер безопасности.

Кроме этого, стоимость цифрового паспорта составляет 1 тысячу рублей, тогда как обычный документ стоит порядка 300 рублей. Собеседник издания уверен, что такую стоимость в регионах в текущей ситуации никто не захочет платить.

Наконец, из-за спецоперации в стране отсутствуют чипы, необходимые для электронных паспортов. Таким образом, реализация проекта будет отложена на неопределенный срок.

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Топ комментариев

D762

ваша династия клоунов, каких только номеров не придумает! сам-то, чем удивишь?

Disobedient

Казак казак настоящий запорожец. Усищи люлька с табаком хохол до дупы истинный украинец пан Бубочка прямо...

pepelmetal

Он ловко встанет раком когда время придёт, вот это номер будет

D762

Да он уже сейчас из это позиции пишет.