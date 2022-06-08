Xiaomi выпустила доступный 4К‑монитор Redmi

Компания Xiaomi представила новый доступный монитор под маркой Redmi с диагональю 27 дюймов.

Устройство получило дисплей на IPS-матрице с подсветкой W-LED разрешением 3840x2160 пикселей, частотой обновления 60 Гц и скоростью отклика 6 миллисекунд. Яркость панели — 350 нит, контрастность — 1200:1.

Монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR 400, имеется поддержка 100% sRGB. Для работы с MacBook устройство может использовать специальный режим For MAC, встроенный производителем.

Новинка имеет два порта USB 3.0, один USB Type-C, один DisplayPort 1.4 и пару HDMI 2.1. Эргономичная подставка позволяет регулировать положение дисплея во всех возможных направлениях, включая портретный режим.

Цена монитора составляет 350 долларов. На старте продаж устройство будет доступно только в Китае.