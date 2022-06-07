Компания IBM покинет Россию

IBM приостанавливает все операции на территории России, сообщил гендиректор американской компании Арвинд Кришна.

Решение принято из-за продолжающейся спецоперации российских ВС на территории Украины, следует из заявления Кришны, опубликованного на сайте компании. Он уточнил, что IBM оказывает помощь украинским сотрудникам.

«На Украине мы постоянно поддерживаем связь с нашими местными командами и продолжаем оказывать помощь, включая переезд и финансовую поддержку. Безопасность и защита сотрудников IBM и их семей во всех областях, затронутых этим кризисом, остается нашим главным приоритетом», — отметил гендиректор.

IBM — один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг. Число сотрудников компании превышает 345 тысяч.