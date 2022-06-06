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Украина лишилась чемпионата мира по футболу из‑за автогола

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © faw.cymru

Сборная Украины по футболу проиграла команде Уэльса в финальном матче стыков за право участвовать в чемпионате мира 2022 года. Все решил автогол.

Встреча состоялась в Кардиффе и завершилась со счетом 1:0 в пользу валлийцев. Единственный мяч был забит 34-й минуте. 

Капитан украинской команды Андрей Ярмоленко отметился автоголом — он отравил мяч в собственные ворота после удара Гарета Бэйла со штрафного.

Сборная Уэльса впервые с 1958 года и во второй раз в своей истории пробилась на чемпионат мира. Там команда дошла до четвертьфинала, уступив Бразилии.

Украина единственный раз играла на чемпионате мира в 2006 году, дойдя на турнире в Германии до четвертьфинала.

Сборная России также должна была играть в стыковых матчах, но команду отстранили из-за спецоперации на Украине.

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Asd10

Агрессивность на кумаре... Ничего удивительного.

Uynachalnica

Ну на затягивание конфликта и надо было рассчитывать, еще перед составлением планов, а не "на одним полком...

Uynachalnica

Донбасс и Луганск бомбят 8 лет из-за того, что кто-то посоветовал этим субъектам не проводить референдум...

Иркут 69

Заерзал однозначно... Значит чувствует, чем ему это грозит 😀