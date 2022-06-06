Украина лишилась чемпионата мира по футболу из‑за автогола

Сборная Украины по футболу проиграла команде Уэльса в финальном матче стыков за право участвовать в чемпионате мира 2022 года. Все решил автогол.
Встреча состоялась в Кардиффе и завершилась со счетом 1:0 в пользу валлийцев. Единственный мяч был забит 34-й минуте.
Капитан украинской команды Андрей Ярмоленко отметился автоголом — он отравил мяч в собственные ворота после удара Гарета Бэйла со штрафного.
Сборная Уэльса впервые с 1958 года и во второй раз в своей истории пробилась на чемпионат мира. Там команда дошла до четвертьфинала, уступив Бразилии.
Украина единственный раз играла на чемпионате мира в 2006 году, дойдя на турнире в Германии до четвертьфинала.
Сборная России также должна была играть в стыковых матчах, но команду отстранили из-за спецоперации на Украине.
Asd10Агрессивность на кумаре... Ничего удивительного.
UynachalnicaНу на затягивание конфликта и надо было рассчитывать, еще перед составлением планов, а не "на одним полком...
UynachalnicaДонбасс и Луганск бомбят 8 лет из-за того, что кто-то посоветовал этим субъектам не проводить референдум...
Иркут 69Заерзал однозначно... Значит чувствует, чем ему это грозит 😀