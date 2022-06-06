Украина лишилась чемпионата мира по футболу из‑за автогола

Сборная Украины по футболу проиграла команде Уэльса в финальном матче стыков за право участвовать в чемпионате мира 2022 года. Все решил автогол.

Встреча состоялась в Кардиффе и завершилась со счетом 1:0 в пользу валлийцев. Единственный мяч был забит 34-й минуте.

Капитан украинской команды Андрей Ярмоленко отметился автоголом — он отравил мяч в собственные ворота после удара Гарета Бэйла со штрафного.

Сборная Уэльса впервые с 1958 года и во второй раз в своей истории пробилась на чемпионат мира. Там команда дошла до четвертьфинала, уступив Бразилии.

Украина единственный раз играла на чемпионате мира в 2006 году, дойдя на турнире в Германии до четвертьфинала.

Сборная России также должна была играть в стыковых матчах, но команду отстранили из-за спецоперации на Украине.