Шакира рассталась с Пике из‑за измен футболиста

Певица Шакира и капитан «Барселоны» Жерар Пике расстались после измен футболиста. Они прожили вместе 11 лет.

Шакира узнала, что Пике изменяет ей с другой женщиной, пишет El Periodico со ссылкой на источники. Футболист уже переехал в отдельную квартиру и ходит по ночным клубам в сопровождении «разных женщин».

Пике и Шакира познакомились в 2010 году во время съемок клипа на песню «Вака-Вака», которая стала официальным гимном Чемпионата мира по футболу-2010. Они встречаются с 2011 года, но не состоят в официальном браке. У пары есть два сына — Милан и Саша.

Пике выступает за «Барселону» с 2008 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, семь раз — обладателем Кубка страны, шесть — победителем Суперкубка. В составе «Барселоны» он по три раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

За сборную Испании Пике провел 102 матча. В ее составе он выиграл золотые медали чемпионата мира (2010) и чемпионата Европы (2012).