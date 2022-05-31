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Стартовали продажи новой линейки Redmi Note 11

Источник:
Ithome.com
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Фото: © Redmi

Компания Xiaomi начала продажи своих новых смартфонов Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+, официально представленных на прошлой неделе. Пока новинки доступны только в Китае.

Оба флагмана получили процессор Dimensity 8100 и поддерживают сотовые сети стандарта 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC. Они также оснащаются 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления изображения 144 Гц.

Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+ используют основной объектив Samsung ISOCELL GW1 на 64 мегапикселя с двумя дополнительными датчиками и фронтальную камеру на 16 мегапикселей. Корпус защищен от воды по стандарту IP53.

Redmi Note 11T Pro имеет аккумулятор емкостью 4400 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт. Redmi Note 11T Pro+ оснащается аккумулятором емкостью 5080 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт.

На оба смартфона устанавливается операционная система Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. Базовая версия Redmi Note 11T Pro стоит 270 долларов. Модель Redmi Note 11T Pro+ в базовой комплектации будет предлагаться по цене 315 долларов.

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nicollaich

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Alhazred

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Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.

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