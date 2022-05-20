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Twitter начнет бороться с фейками

Источник:
Sibnet.ru
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Страница Twitter на смартфоне
Фото: Claudio Schwarz / Unsplash License

Twitter объявил о новых правилах борьбы с фейками. Твиты, содержащие дезинформацию, будут блокироваться и станут недоступны для комментариев, оценок и распространения.

Согласно новой политике конфиденциальности, в случае выявления недостоверной информации в твитах, они будут помечены соответствующей плашкой и станут недоступны для отметок «Нравится», ретвитов и комментариев. К таким сообщениям будет прикреплена ссылка на страницу с информацией о новом подходе Twitter к дезинформации. 

«Кроме того, мы будем уделять внимание в первую очередь добавлению предупреждающих уведомлений к хорошо заметным твитам и твитам от особо важных страниц, таких как учетные записи государственных СМИ и верифицированные официальные правительственные аккаунты», — сообщается в релизе Twitter.

Но экспрессивных комментариев и гипотез новые правила не коснутся.

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Twitter блокируется в России с 4 марта. По данным Роскомнадзора, в социальной сети распространялась недостоверная информация о потерях вооруженных сил России в спецоперации на Украине. Twitter проигнорировал требования об удалении 268 материалов.

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