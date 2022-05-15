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Rutube пообещал полностью восстановить работу сервиса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Видеохостинг RuTube планирует полностью восстановить свою работу к понедельнику, заявил гендиректор компании Александр Моисеев.

«Доступ к сервисам платформы будет открываться постепенно по мере восстановления видеохостинга и обеспечения полной защищенности соответствующих функций», — сказал РИА Новости Моисеев.

RuTube намерен в первую очередь восстановить функции, необходимые пользователям, затем — блогерам, подчеркнул гендиректор компании.

RuTube подвергся мощной хакерской атаке в понедельник, 9 мая. Это была крупнейшая за всю историю рунета атака. Она привела к полной потери доступа к платформе.

По данным сервиса, было повреждено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных. Техническим специалистам удалось восстановить частичный доступ к Rutube лишь 11 мая.

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Топ комментариев

ponhik78

Ты коммунальщикам тоже самое говоришь когда они тебя за неуплату отключить пытаются?)))

karuto

Режиссер посветовал выбросить телевизор, по которому его показывали. Молодец.

urbasik

Не хотят Рейх возрожденный терять..Сколько сил и времени на него потрачено.

VALGOR

Как это связано с поставками электроэнергии финнам? Или финны думают раз в НАТО вступают, значит и за...