Rutube пообещал полностью восстановить работу сервиса

Видеохостинг RuTube планирует полностью восстановить свою работу к понедельнику, заявил гендиректор компании Александр Моисеев.

«Доступ к сервисам платформы будет открываться постепенно по мере восстановления видеохостинга и обеспечения полной защищенности соответствующих функций», — сказал РИА Новости Моисеев.

RuTube намерен в первую очередь восстановить функции, необходимые пользователям, затем — блогерам, подчеркнул гендиректор компании.

RuTube подвергся мощной хакерской атаке в понедельник, 9 мая. Это была крупнейшая за всю историю рунета атака. Она привела к полной потери доступа к платформе.

По данным сервиса, было повреждено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных. Техническим специалистам удалось восстановить частичный доступ к Rutube лишь 11 мая.