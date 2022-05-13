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Сборная России отказалась от сборов и матчей во время санкций УЕФА

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Сборная России по футболу не будет проводить матчи и сборы этим летом, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Да, действительно, мы обсуждали разные варианты и пришли к мнению, что после сложного во всех отношениях сезона стоит предоставить игрокам возможность для полноценного отдыха и восстановления сил перед следующим футбольным сезоном», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

По его словам, два последних года игроки были лишены такой возможности — из-за пандемии и связанных с ней ограничений.

«Что касается того, когда в следующий раз соберется команда, то пока не готов ответить на этот вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события», — добавил тренер.

2 мая исполком УЕФА отстранил Россию от участия во всех международных турнирах в сезоне 2022/23, а также отклонил заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.

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